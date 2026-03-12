Serie A e Champions League, il racconto sull'Inter è sempre lo stesso. Le altre italiane "falliscono" e perdono malamente in Italia e in Europa, ma la critica sembra riguardare solo il club nerazzurro, in vetta al campionato dopo un'estate tormentata.

Ne parliamo insieme nel video delle 12.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 12 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.