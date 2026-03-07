Alexis Saelemaekers è stato sin da inizio stagione una piacevole scoperta per i tifosi del Milan. L'esterno belga non ha mai mancato di puntare l'uomo, risultando spesso e volentieri decisivo nell'economia offensiva del Diavolo. Con 39 dribbling riusciti, il belga occupa il sesto posto di questa speciale graduatoria, alle spalle di profili come Paz, Palestra e Yildiz. L'Inter, nella fattispecie Dimarco, dovrà prestare grande attenzione a lui ma non solo. E soprattutto ai suoi cambi di direzione, perché s'accentra e risulta imprevedibile per le difese avversarie.