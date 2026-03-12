Presente a Varsavia in qualità di 'star' del 'Galacticos Show', la partita tra leggende che si giocherà a Chorzów il prossimo 25 aprile, Nelson Dida, storico portiere del Milan, si è soffermato a parlare con i cronisti polacchi. Rispondendo anche a una domanda su Piotr Zielinski, autore di una stagione molto positiva con l'Inter: "Possiamo dire che è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. La cosa più importante è che mantenga questo stato di forma il più a lungo possibile. Non è facile perché il campionato italiano è molto impegnativo", ha spiegato il brasiliano.