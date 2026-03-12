A due giorni da Inter-Atalanta, sfida cruciale per la squadra di Cristian Chivu in ottica scudetto, non è ancora certa la presenza dal via di Denzel Dumfries, che dal suo rientro in campo, dopo tre mesi ai box per infortunio, ha sommato una manciata di minuti nei due cammei con Bodo/Glimt e Milan. Secondo Sky Sport, l'olandese sta dando delle risposte positive dal punto di vista fisico durante gli allenamenti ma la tenuta atletica non può essere quella ottimale. Tra oggi e domani, Chivu scioglierà i dubbi sul suo impiego.