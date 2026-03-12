Da Casalmaggiore, città natale di Alessandro Bastoni, arriva un invito speciale per il difensore dell'Inter dopo quanto accaduto sui campi di Lecce, Como e Milan, in seguito alla simulazione del difensore dell'Inter nel derby d'Italia con cui ha fatto espellere ingiustamente lo juventino Pierre Kalulu.

L'apello è di Roberto Madesani, consigliere di maggioranza con delega al commercio del comune nella provincia di Cremona: "Torno a invitarlo nella sua città natale, patria di altri campioni olimpici. Se venisse a parlare di impegno, costanza, sportività e tenacia sarebbe un bel segnale. Alessandro, noi ti aspettiamo. L’unica soluzione è ritrovare onestà intellettuale. Parlo uno juventino che vuole abbattere le barriere che solo nel calcio esistono", le parole di Madesani riportate da La Provincia di Cremona.