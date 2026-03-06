C'è un dato curioso che ha come protagonista Manuel Akanji nella sua prima stagione in nerazzurro e in Serie A. Lo svizzero ha infatti completato fin qui 1448 passaggi in questa Serie A: tra i difensori solo Jacobo Ramon del Como ha fatto meglio (1487).

E occhio al vizio del gol. Akanji è andato a segno in entrambe le ultime due trasferte di campionato contro Sassuolo e Lecce dopo che in precedenza aveva realizzato solo una rete in 111 match esterni giocati nei top 5 campionati europei.