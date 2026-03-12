E' ancora in dubbio la presenza di Alessandro Bastoni per Inter-Atalanta di sabato alle 15. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Chivu deciderà in questi due giorni, ma il difensore ieri ha lavorato ancora a parte. Migliora molto, invece, Hakan Calhanoglu, fermato da un risentimento all'adduttore destro. C'è comunque cautela, motivo per cui è difficile pensare di rivedere il regista sabato.

Per quel che riguarda l'attacco, ci sarà Thuram e al seguito dei compagni anche Lautaro, come nel derby.