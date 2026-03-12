Nel corso di una lunghissima intervista concessa ai microfoni di 'Colpi da Maestro', il dirigente Adriano Galliani ha raccontato di essere stato vicinissimo all'acquisto dell'ex interista Edin Dzeko quando ancora era in Bosnia:

"Io e Braida eravamo nascosti a Sarajevo che aveva ancora i segni della guerra. Siamo stati vicinissimi a Dzeko che aveva in camera le foto di Gullit e Van Basten".