La seconda serata degli ottavi di finale Champions League non tradisce le attese in fatto di spettacolo e gol. Dopo l'1-1 tra Arsenal e Bayer Leverkusen alle 18.45, sono andate in scena altre tre partite alle 21. La sfida di cartello che ha messo di fronte Real Madrid e Manchester City al Bernabeu, in quella che ormai è diventata una classica della competizione, ha visto prevalere i padroni di casa con una tripletta di un super Federico Valverde. Tre a zero il risultato finale, con Gigio Donnarumma che ha evitato il poker parando un penalty a Vinicius dopo averlo atterrato in area di rigore.

Nel remake della finale del Mondiale per Club, il PSG scava la differenza sul Chelsea negli ultimi 20 minuti di gara dopo che i londinesi avevano ripreso due volte gli avversari, avanti prima con Bradley Barcola e poi con Ousmane Dembélé, grazie alle reti di Malo Gusto ed Enzo Fernandez: al Parco dei Principi, il tabellone indica 5-2 per i padroni di casa, con Khvicha Kvaratskhelia protagonista di una doppietta a sublimare il sorpasso che era arrivato su un'invenzione di Vitinha.

In Norvegia, il Bodo/Glimt, giustiziere dell'Inter, ipoteca la qualificazione al prossimo turno battendo 3-0 lo Sporting Lisbona: apre Sondre Fet su rigore, Ole Blomberg firma il raddoppio a fine primo tempo, infine Kasper Hogh mette il sigillo definitivo.