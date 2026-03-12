Un pareggio che lascia tutto sospeso in vista della gara di ritorno: l'1-1 tra Roma e Inter rimanda ogni verdetto sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia al secondo atto della semifinale, in programma il 28 o 29 marzo a Milano.

Allo stadio Tre Fontane l'Inter gioca una prova di grande carattere, recuperando nel finale il gol di svantaggio subito all'inizio della ripresa. Al termine del match il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani ha commentato la prestazione dell'Inter in casa della Roma:

“Devo fare i complimenti alle ragazze perché sono venute qui a giocare con grande intensità, abbiamo sbagliato però troppe rifiniture che solitamente non sbagliamo. Rigore contestato? Penso che sia un rigore netto, l'abbiamo rivisto subito. Potevamo fare qualcosa in più, ma sono comunque soddisfatto del risultato: ora potremo giocarci la qualificazione nel ritorno in casa. La Roma è una grande squadra con tante giocatrici forti, ma ne abbiamo anche noi: ho detto alle ragazze che sarebbe servito uno sforzo in più per realizzare qualcosa di importante e oggi è stato fatto. Abbiamo commesso un errore sul gol subito, loro hanno preso due pali ma anche il loro portiere ha fatto delle grandi parate con i piedi. Sono contento del risultato, c'è sempre da imparare: faremo tesoro di questa partita e lavoreremo con tutte le nostre forze per raggiungere un traguardo mai raggiunto a Milano, vogliamo arrivare in finale.”