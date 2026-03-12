Tra i tre giocatori dell’Atalanta colpiti da infortuni nell’ultimo mese, Ederson è l’unico immediatamente convocabile per l’anticipo di sabato contro l’Inter a Milano. Il centrocampista brasiliano, fermo dalla gara di Champions League a Dortmund del 17 febbraio a causa di un affaticamento muscolare, ha partecipato alla ripresa pomeridiana degli allenamenti a Zingonia, svolgendo parte del lavoro in gruppo.

Rimangono invece in dubbio Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, che oggi si sono allenati individualmente. De Ketelaere è reduce dall’operazione al menisco interno destro del 12 febbraio, mentre Raspadori ha subito uno strappo al bicipite femorale sinistro nella trasferta di Lazio due giorni dopo. Entrambi dovrebbero essere valutati nuovamente la mattina stessa della partita.

Rispetto all’ottavo di finale di Champions contro il Bayern Monaco, torna a disposizione in difesa Scalvini, squalificato nell’ultimo impegno. In attacco, Samardzic prenderà il posto di Sulemana come trequartista largo accanto a Scamacca. L’allenatore Raffaele Palladino confermerà in mediana De Roon e Pasalic, ripristinando il modulo 3-4-2-1.