Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata del 'Salotto di FcInterNews' (CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA COMPLETA). Tra i tanti temi trattati con i nostri ospiti, si è parlato di Simone Inzaghi, del modo in cui è stato “bistrattato” e “svalutato” il lavoro europeo del piacentino. Ma anche della bravura di Chivu a ereditare il peso di questa Inter e solo.

Nel video qui sotto l'estratto dell'analisi sulla questione. 

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 12 marzo 2026 alle 21:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.