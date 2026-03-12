Finisce l'avventura all'Al Sadd per Roberto Mancini. Dopo l'escalation geo-politica delle ultime settimane, nel Medio Oriente la quotidianità cambia anche in ambito sportivo. L'ex ct della Nazionale italiana non potrà fare rientro in Qatar fino a data da destinarsi. "In base a un coordinamento precedente tra il nostro allenatore Roberto Mancini e la dirigenza del club, era stato pianificato che l’allenatore lasciasse la squadra dopo la partita di andata dell’AFC Champions League Elite a causa di un problema medico familiare. A seguito dei recenti sviluppi nella regione, Mancini è partito come previsto. Tuttavia, a causa della situazione dei voli, non è ancora riuscito a rientrare", si legge nel comunicato congiunto pubblicato dal club qatariota e dall'ex ct azzurro.