"Era più difficile da sbagliare che da mettere dentro", aveva detto Cesc Fabregas a proposito della monumentale occasione da gol sciupata da Alex Valle nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Como e Inter. Una scena che il terzino sinistro spagnolo ha rivissuto, non senza rammarico, parlando in esclusiva a La Provincia di Como: "Questa cosa che non ho ancora segnato però mi pesa un po', vorrei farli. Con l'Inter ne ho sbagliato uno, è stato quasi una sorpresa il pallone che sbucava: ho colpito col destro ma non era la soluzione giusta", le sue parole.