Anche oggi Alessandro Bastoni ha svolto l'allenamento a parte rispetto al gruppo. Il dolore alla tibia rimediato nel corso del derby di domenica scorsa dopo un duro scontro con Adrien Rabiot non è ancora passato del tutto e impedisce al difensore di lavorare normalmente. Essendo giovedì, a due giorni dalla partita contro l'Atalanta al Meazza, è plausibile che Bastoni possa rimanere fuori dalla lista dei convocati anche se è presto per dare qualsiasi decisione per scontata.