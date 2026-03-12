Il derby italiano di Europa League finisce in parità. Nell'andata degli ottavi giocata al Dall'Ara, Bologna e Roma non vanno oltre l'1-1: al 50' la rete di Bernardeschi, poi il pareggio di Pellegrini che consegna l'ultima parola al ritorno dell'Olimpico. 

Negli altri ottavi delle 18.45 l'Aston Villa sbanca il campo del Lille (0-1), mentre il Porto vince 2-1 in casa dello Stoccarda. Il Panathinaikos batte invece 1-0 il Betis Siviglia a pochi minuti dal triplice fischio. 

Sezione: News / Data: Gio 12 marzo 2026 alle 20:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
