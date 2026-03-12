Ci saranno tante facce nuove nell'Inter della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, nella rosa sarà rivoluzione a prescindere da come andranno le ultime dieci giornate di Serie A. Si costruirà una squadra più tosta, fisica e affamata, come richiesto da Chivu.

Ad esempio, non si è mai smesso di sperare nell'acquisto di Manu Koné. L'Inter proverà a prenderlo la prossima estate, come ha già fatto in quella passata. Il budget per il centrocampista che manca potrebbe anche superare i 40 milioni di euro. Nello stesso reparto tornerà Stankovic jr, accompagnato dallo stesso hype che ha Pio Esposito.

Proprio Pio, insieme a Lautaro, è una delle poche certezze. Persino due giocatori come Bastoni e Barella potrebbero partire se dovesse arrivare l'offerta giusta: magari non accadrà, ma non si può escludere a prescindere. Le due sconfitte nel derby mostrano un problema generale: da tanti big ci si attendeva qualcosa in più e di questo gruppo fa certamente parte Thuram, mai così giù nella sua esperienza interista.

Altri, poi, saluteranno perché in scadenza: Acerbi, Sommer, Darmian, De Vrij. Da decidere il rinnovo o meno di Mkhitaryan. Il nuovo portiere, nelle idee della dirigenza, sarà Guglielmo Vicario, in pole davanti alle alternative (tra cui Lunin). In difesa occhio a Muharemovic, a centrocampo è improbabile resti Frattesi ed è probabile, anche per via dei tanti infortuni, la separazione con Calhanoglu, anche se il Galatasaray non andrà oltre un'offerta da 10-15 milioni di euro. Rinnoverà invece Bisseck, ma potrebbe partire comunque davanti ad un'offerta da 40 milioni, visto che piace a Bayern e big di Premier. Per Dumfries c'è sempre l'incognita della clausola da 25 milioni valida fino a metà luglio.