Massimo Moratti, ex proprietario dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nella quale ha parlato del momento della squadra nerazzurra: "Lo Scudetto non è in discussione, anche se l'Inter ha perso contro il Milan ha buon margine per fare bene e portare a casa questo titolo. Ma devo dire che bisogna iniziare a correre. Perché ho visto un calo a livello fisico e per vincere lo Scudetto servirà fare meglio a livello di prestazioni".

Moratti ha poi rivelato un retroscena di qualche anno fa: "Quando il Napoli fallì, mi chiamò un presidente di Serie A che mi propose di prendere la società e rilanciarla. Ma la vidi come un'invadenza, una mancanza di rispetto nei confronti di una città e di una piazza, che meritavano uno che prendesse le redini del club proprio come ha fatto il presidente Aurelio De Laurentiis".