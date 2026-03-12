Christian Vieri su un letto d'ospedale, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi per la sua salute. Condividendo sui social questa immagine, l'ex attaccante anche dell'Inter ha voluto tranquillizzare tutti spiegando il motivo che l'ha portato a subire un intervento chirurgico: "Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio!". Un intervento programmato da tempo, che ora permetterà a Vieri di tornare a praticare uno sport di cui è grande appassionato: "Pronto tra un mese per il nuovo torneo di padel!!!", come ha aggiunto non a caso a chiusura della storia.