Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo parla del suo processo di crescita all'Udinese ma anche dell'esperienza all'Inter. "Andai prima a Firenze a 10 anni. All'Inter ho vinto tutto a livello giovanile. Dovevo stare in prima squadra, invece giocai più in Primavera e a Stefano Vecchi devo tanto. Mi usava da mezzala".

A Udine gioca invece in un nuovo ruolo. "Una seconda punta. Che gioca più tra le linee. Prima ero più esplosivo e istintivo. Ed ero io contro tutti. Ora ragiono e supporto la punta. Meglio ora. Io bady boy? Ragazzate. Qualche ritardo di troppo io e Moise Kean. Ero leggero. Ma sono cambiato. Noi siamo idoli per i bambini, dobbiamo dare esempi positivi".