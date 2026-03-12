La nuova Inter potrebbe ripartire dal 3-4-2-1. Quella del prossimo anno, ovviamente, che secondo Tuttosport potrebbe avere nel motore anche Leon Goretzka. Il tedesco saluterà il Bayern Monaco a parametro zero, come ha già annunciato. Lo vorrebbe Conte al Napoli, anche Juventus e Milan sono alla finestra. Ma ha un ingaggio da circa 7 milioni l'anno e non sembra voglia calare le pretese. In fila ci sono anche Atletico Madrid e Arsenal.

Nella mediana a due sembrano particolarmente adatti Barella e Sucic, ci sarà il ritorno di Aleksandar Stankovic e si proverà a prendere Goretzka o uno di pari livello. L'idea per il serbo è riacquistarlo e rispedire al mittente ogni proposta, a meno che non sia davvero irrinunciabile, per farne un perno del centrocampo.