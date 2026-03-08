Quando si deciderà il derby? Difficile dirlo, ma un'idea su quando arriveranno i gol la danno le statistiche di Milan e Inter nelle prime 27 giornate di campionato. La squadra di Cristian Chivu, per esempio, è quella che segna più reti di tutte nei primi 15 minuti di gara (9) e negli ultimi 15 del primo tempo, inclusi i recuperi (10); Leao e compagni, dal canto loro, sono quelli più letali nel primo quarto d'ora della ripresa (10 reti realizzate, come il Bologna).

In generale, stasera, a San Siro, si sfidano le formazioni che guadagnano più punti nelle riprese rispetto ai risultati di fine primo tempo (+14).