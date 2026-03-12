Lega Calcio Serie A e UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rinnovano il loro impegno nel contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione promuovendo, in occasione della 29esima e 30esima giornata della Serie A Enilive 2025/2026 e, in concomitanza con la XXII Settimana di Azione contro il razzismo (14-22 marzo 2026), la propria campagna di sensibilizzazione “Keep Racism Out”.
L’iniziativa, dalla scorsa stagione, ha introdotto un approccio innovativo e diretto nei confronti del pubblico, trasformando il linguaggio e i gesti tipici del tifo in strumenti di lotta al razzismo. Il calcio è di tutti, ma chi semina odio non ne fa parte: “Se discrimini. Se sei razzista. TU sei #OUT”.
Tante le attività in programma su tutti i campi della Serie A Enilive:
- per la prima volta, in occasione della 29ª Giornata, ciascun calciatore, allenatore e ufficiale di gara riceverà in dono negli spogliatoi la maglia “Keep Racism Out” e il Manifesto della Lega Calcio Serie A e UNAR contro il razzismo;
- in ogni stadio il podio portapallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa;
- i Capitani porteranno al braccio la fascia simbolo della giornata;
- sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà presente la patch “Keep Racism Out”, mentre sui kit indossati dalle bambine e dai bambini del cerimoniale di gara verrà applicata la patch UNAR;
- sui maxischermi sarà trasmesso lo spot della campagna, che vede la partecipazione di tre testimonial d’eccezione - Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Christian Vieri - uniti per lanciare un messaggio forte di inclusione e dire OUT al razzismo. Lo speaker dello stadio leggerà inoltre un testo per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti;
- nel pre e post gara, dirigenti, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste porteranno sulla propria giacca l’adesivo dell’iniziativa. I tecnici e/o dirigenti leggeranno, inoltre, un appello per contrastare ogni forma di discriminazione;
- in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata all’iniziativa poco prima del fischio di inizio di ogni partita.
“Il calcio dev'essere un luogo di passione, fair play e inclusione. Per questo la Lega Calcio Serie A è sempre in prima linea nel contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione con la propria campagna di sensibilizzazione 'Keep Racism Out', promossa insieme ad UNAR fin dal 2020 per rafforzare la cultura del rispetto, dentro e fuori dagli stadi - ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli -. Il fatto che nelle ultime due stagioni non si siano registrate sanzioni per episodi di discriminazione razziale rappresenta un segnale importante e incoraggiante, frutto del lavoro congiunto di Istituzioni, Club e Lega. L'attenzione, tuttavia, deve sempre restare alta e anche quest'anno, in occasione della 29ª e 30ª Giornata, saranno numerose le iniziative in programma su tutti i campi di A, con l'obiettivo di trasmettere agli appassionati un messaggio chiaro e inequivocabile: il razzismo non ha posto nel calcio e nella nostra società. In questo percorso, il coinvolgimento dei calciatori è fondamentale, perché rappresentano modelli di riferimento per milioni di giovani. Per questo, per la prima volta, abbiamo deciso di donare a tutti i protagonisti del Campionato la maglia e il Manifesto di 'Keep Racism Out', affinché possano, con il loro esempio e la loro voce, trasmettere alle nuove generazioni i valori del rispetto e della tolleranza".
“La Settimana di Azione contro il Razzismo rappresenta un momento importante per rinnovare e rafforzare l’impegno contro ogni forma di discriminazione. La collaborazione tra UNAR e Lega Calcio Serie A nasce dalla volontà di valorizzare la grande capacità comunicativa del calcio per promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione. Con la campagna “Keep Racism Out” ribadiamo un messaggio chiaro: il razzismo non ha spazio nello sport né nella società. Sensibilizzare tifosi, atleti e nuove generazioni è fondamentale per costruire un ambiente sportivo sempre più aperto, in cui il rispetto e la valorizzazione delle differenze siano valori condivisi”, ha aggiunto Mattia Peradotto, Direttore UNAR.
Tra le altre iniziative previste, il kit ufficiale “Keep Racism Out” sarà lanciato sabato 21 marzo all'interno della modalità Football Ultimate Team™ (FUT) di EA SPORTS FC™ 26. I players di tutto il mondo potranno promuovere il messaggio sbloccando il kit personalizzato con i colori blu scuro e azzurro della Lega Calcio Serie A, la striscia rossa e il logo "Keep Racism Out" sul fronte delle maglie. Quest'iniziativa si inserisce all'interno della campagna annuale, di lunga data, di EA SPORT FC per supportare con orgoglio la leghe partner nella lotta continua contro il razzismo.
L’impegno condiviso di Lega Calcio Serie A e UNAR è riassunto nel Manifestodella campagna “Keep Racism Out”, che sintetizza i valori e gli obiettivi dell’iniziativa in un messaggio chiaro e inequivocabile.
Il Manifesto è un invito a prendere posizione: il razzismo non è un’opinione, non è un’opzione. È fuori dal calcio, fuori dagli stadi, fuori dalla società. La discriminazione, l’odio e la violenza non possono trovare spazio nel gioco più bello del mondo, e chi sceglie il silenzio ne diventa complice.
Il calcio dev’essere uno spazio di inclusione, passione e rispetto, senza distinzioni di etnia, genere, religione o orientamento. Un gesto semplice, ma potente. Un messaggio da portare sugli spalti, nelle piazze e sui social, per ricordare che il razzismo non si tollera, si combatte:
OUT. UNA PAROLA. UNA SCELTA.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
