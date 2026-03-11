Aggiornamenti da Sky Sport sulle condizioni dei giocatori dell'Inter in vista dell'impegno di campionato contro l'Atalanta. Lavoro personalizzato per Alessandro Bastoni, per lui si ragiona giorno dopo giorno per fargli smaltire la botta alla tibia rimediata nel contrasto con Adrien Rabiot; serviranno ancora un paio di giorni per avere un quadro più delineato sulle sue condizioni. Oggi, intanto, il gruppo si è ritrovato e Marcus Thuram era regolarmente coi compagni; influenza quindi smaltita e possibile rientro in campo sabato con l'Atalanta.

Continuano a lavorare a parte Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, bisogna vedere se entrambi potranno essere almeno in panchina al Franchi contro la Fiorentina.