Federico Dimarco è uno dei protagonisti della stagione dell'Inter a suon di gol, passaggi vincenti e ottime prestazioni. Il laterale nerazzurro conta 14 assist in tutte le competizioni: nei cinque grandi campionati europei, solo Michael Olise (a quota 16) ha fatto meglio.

Il laterale nerazzurro è anche uno dei soli cinque giocatori dal 2004/05 ad aver fornito in una stagione di Serie A più di cinque assist su azione (otto) e più di cinque su palla inattiva (sei).

Sezione: Focus / Data: Gio 12 marzo 2026 alle 19:10 / Fonte: Inter.it
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.