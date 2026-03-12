Federico Dimarco è uno dei protagonisti della stagione dell'Inter a suon di gol, passaggi vincenti e ottime prestazioni. Il laterale nerazzurro conta 14 assist in tutte le competizioni: nei cinque grandi campionati europei, solo Michael Olise (a quota 16) ha fatto meglio.

Il laterale nerazzurro è anche uno dei soli cinque giocatori dal 2004/05 ad aver fornito in una stagione di Serie A più di cinque assist su azione (otto) e più di cinque su palla inattiva (sei).