"Scudetto o secondo posto? È lecito sognare di vincere tutte le partite. Sappiamo che i punti di distacco dall'Inter sono molti, quindi il nostro obiettivo è centrare la qualificazione in Champions". Così Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, parlando a Canale 21 delle ambizioni della squadra di Antonio Conte per il finale di stagione.

Spinazzola, poi, prosegue il suo discorso, non mancando di fare una battuta: "Se l'Inter sbagliasse quattro delle prossime cinque partite, ne saremmo felici (ride, ndr). Ma, innanzitutto, dobbiamo puntare a fare più vittorie possibili. Trenta punti non sono pochi, ci sono tante partite difficili. La prima è col Lecce che si gioca la salvezza. Affronteremo una squadra che ha voglia di prendere più punti possibili, a loro servono ma anche noi abbiamo tante motivazioni per vincere'".