Centravanti in difficoltà: la Serie A stenta a vedere gol dai numeri 9. A dieci giornate dalla fine, l’unico centravanti in doppia cifra è il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, con 14 reti.

Nel podcast Aura Sport, due ex bomber come Luca Toni e Giampaolo Pazzini hanno commentato la situazione. Toni sottolinea come le richieste tattiche moderne penalizzino i centravanti: “Gli attaccanti di oggi vanno dappertutto tranne che in area. Se sei punta centrale e invece di stare in area vai a fare cross per gli esterni, dove si fa gol? Io se fossi l’attaccante farei presente all’allenatore che c’è un problema”.

Pazzini punta invece sui numeri: “Dopo 28 giornate c’è un solo giocatore in doppia cifra, è pesante. Col VAR, almeno quattro rigori l’anno un attaccante li calcia, significa che non fai sei gol in 28 partite”.

Il dibattito mette in luce come la combinazione tra tattiche moderne, movimento costante fuori area e la gestione dei rigori influisca sulla produzione offensiva dei centravanti, con conseguenze dirette sul rendimento e sulle aspettative dei club e dei tifosi.