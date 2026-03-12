Dopo la giornata di riposo post-Bayern Monaco, oggi pomeriggio l'Atalanta torna ad allenarsi a Zingonia in vista della trasferta a San Siro di sabato prossimo. Raffaele Palladino ritroverà Giorgio Scalvini, assente per squalifica contro i tedeschi, mentre esistono possibilità di rivedere nella lista dei convocati sia Ederson sia Charles De Ketelaere, infortunati da diverso tempo, il primo per un problema muscolare e il secondo per un intervento al menisco.

Tra i due, Ederson sembra avere le chance più alte di tornare a disposizione già contro l’Inter. Lo staff medico e tecnico valuterà nelle prossime ore la sua condizione fisica per capire se potrà essere inserito nella lista dei convocati. Per De Ketelaere, invece, il rientro potrebbe richiedere ancora qualche giorno di lavoro.