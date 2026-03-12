E' sempre più complicata la situazione dell'Italia nel season ranking Uefa. Comanda l'Inghilterra a 22.513 punti, davanti alla Spagna che è ora in seconda posizione a 18.031, avendo superato la Germania (18.000). La netta sconfitta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco e l'assenza di italiane nella giornata di ieri hanno fermato l'Italia a quota 17.357.

Le speranze della Serie A sono sostanzialmente riposte su una quasi impossibile rimonta dei bergamaschi e sul cammino di Roma, Bologna e Fiorentina, ma le prime due si affronteranno già oggi in Emilia nell'andata degli ottavi di Europa League.