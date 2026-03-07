Stagione super per Federico Dimarco che ha preso parte a ben 12 gol in 10 match nel 2026 in Serie A (4G+8A), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore nel periodo (a quota sei ci sono altri sette calciatori).

In generale, è uno dei soli cinque giocatori che hanno servito più di cinque assist sia su azione che su palla inattiva in una stagione di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Michele Fini (nel 2008/09), Andrea Cossu (nel 2010/11), Andrea Pirlo (nel 2011/12) e Luis Alberto (nel 2017/18).