Il finale di stagione del Napoli non riguarda soltanto la corsa alla qualificazione per la Champions League, ma anche alcune valutazioni strategiche in vista del futuro. Tra i dossier più delicati ci sono quelli legati a Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due giocatori su cui Antonio Conte ha puntato nel corso della stagione ma il cui destino in azzurro resta ancora incerto.

A fare il punto della situazione è il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come le riflessioni sul futuro dei due belgi siano ancora in corso. Entrambi hanno un contratto con il Napoli valido fino al 2027 e percepiscono ingaggi molto elevati, elementi che spingono il club a valutare con attenzione la loro permanenza anche alla luce dell’età e del rendimento stagionale.

Secondo il quotidiano, il futuro dei due giocatori è ancora pieno di interrogativi: in questa stagione hanno inciso meno del previsto, anche a causa di diversi problemi fisici. Saranno quindi l’allenatore e la dirigenza a valutare ogni aspetto prima di prendere una decisione definitiva.

Il Napoli, però, ha scelto di rimandare qualsiasi scelta alla fine del campionato. In questo momento la priorità resta il campo e le ultime partite della stagione, decisive per l’obiettivo Champions. Solo al termine dell’annata Conte e la società faranno il punto e inizieranno a pianificare la rosa per il prossimo anno.