E' stata finora una grande stagione, a titolo personale, quella che sta vivendo Piotr Zielinski all'Inter. Nettamente migliore rispetto a quella scorsa, la sua prima a Milano dopo la lunga esperienza al Napoli. Feeling con Chivu, forma fisica e continuità sono le tre componenti che hanno fatto la differenza, secondo il Corriere dello Sport.

Oggi Zielinski, che è destinato ad avere in mano la regia della squadra anche contro Atalanta e Fiorentina (in attesa del miglior Calhanoglu) rappresenta una garanzia. Ha già segnato sei reti, di cui una su rigore: nella passata stagione era a quota due, entrambe dal dischetto contro la Juventus.