Prosegue la crescita globale dell’Inter sui propri canali digitali: dall’inizio del 2026 - e quindi in soli due mesi - la community nerazzurra ha registrato un incremento di oltre 5 milioni di follower, pari ad una crescita del +5% e superando così i 90 milioni di fan complessivi sulle piattaforme social del Club. Questa espansione vede come principale motore l’aumento dei fan su YouTube e TikTok, le piattaforme maggiormente frequentate dalla Gen Z e dalle nuove audience, a conferma dell’efficacia della strategia messa in atto dal Club nerazzurro per dialogare in modo sempre più diretto con le nuove generazioni. TikTok, secondo tra i profili dell’Inter per dimensione della fanbase dopo Facebook, si appresta a raggiungere i 20 milioni di fan, mentre YouTube è invece il canale che nell’ultimo anno ha registrato la crescita più rapida: +66% dall’inizio del 2026 e +267% negli ultimi 365 giorni. Il Club nerazzurro ha recentemente raggiunto i 5 milioni di iscritti e occupa oggi la 10° posizione tra i club calcistici al mondo sulla piattaforma*, in costante ascesa rispetto alla 15a posizione di dicembre 2025 e alla 18a di inizio stagione. Oltre all’incremento numerico, il canale Youtube ha registrato nell’ultimo anno anche un significativo aumento della percentuale di fan internazionali, passati dal 67% al 90%. In questo contesto spicca la crescita della community statunitense, aumentata del +350% negli ultimi 365 giorni.

Alla base di questo sviluppo c’è una strategia editoriale e media rinnovata, sempre più internazionale e orientata alla creazione di contenuti originali e di alto valore narrativo, con un’attenzione crescente verso i contenuti geolocalizzati e targettizzati per mercati specifici. Questi sono pensati sia per il core fan - come nel caso dei recenti video realizzati per il Derby d’Italia e per Inter-Juventus - sia per un pubblico globale di football enthusiast, come il contenuto speciale realizzato per il 118esimo compleanno del Club e le numerose collaborazioni con creator, community internazionali e brand di rilevanza globale nel settore sportivo come NFL. I contenuti geolocalizzati sono resi disponibili in 13 lingue e distribuiti attraverso una geolocalizzazione sempre più capillare che coinvolge oggi 16 paesi.

Questo approccio si inserisce all’interno di un ecosistema più ampio che integra contenuti editoriali, attivazioni con i partner e progetti di collaborazione di respiro internazionale. Un modello che permette al Club di amplificare la propria presenza digitale e rafforzare il posizionamento del brand Inter a livello globale, attraverso iniziative capaci di unire storytelling, intrattenimento e coinvolgimento delle community. In questo contesto si inseriscono progetti editoriali e creativi più strutturati, come l’innovativa campagna realizzata in occasione della Champions League, le collaborazioni con icone globali come Spike Lee e i Pink Floyd e la campagna di presentazione del quarto kit con Nike e ACG - che ha unito il lancio di un prodotto a storytelling e attivazioni fisiche.