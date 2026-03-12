"L'assenza dell'Inter nella parte di tabellone più facile della Champions? Sicuramente c'è da rammaricarsi (da italiani, ndr), ma bisogna guardare cosa ha fatto il Bodo anche contro lo Sporting Lisbona: giocano a calcetto in area portando tanti uomini. E' una squadra difficile da bloccare, se sei messo male ti castigano". Così Fabio Capello, commentando per Sky Sport l'ennesima prestazione di livello dei norvegesi che, dopo aver giustiziato la squadra di Cristian Chivu ai playoff, ora hanno un piede ai quarti di finale grazie al 3-0 imposto allo Sporting.