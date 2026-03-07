L'Inter di Chivu sa rendersi pericolosa in diversi modi. Dati alla mano, la squadra nerazzurra è quella che ha registrato più sequenze dal almeno 10 passaggi in questa Serie A: 426, 115 delle quali sono terminate con un tiro o un tocco in area avversaria, ma allo stesso tempo i nerazzurri sono anche la formazione che ha segnato più reti da fuori area su azione in questa Serie A (nove reti).