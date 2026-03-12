Il Bodo/Glimt non è più la cenerentola al ballo della Champions League. I norvegesi, che con il 3-0 rifilato ieri allo Sporting Lisbona hanno messo un piede ai quarti di finale, ormai non sorprendono più in termini di prestazioni e risultati, come ha sottolineato Paolo Condò per Sky Sport: "Non è una favola, ormai è una realtà - dice il giornalista -. Questa stagione va oltre ogni logica: ha eliminato l'Inter dopo aver battuto City e Atletico Madrid e ora è quasi al prossimo turno. E' un'ottima squadra che sa tesaurizzare, soprattutto in casa, i momenti in cui bisogna fare gol".