Atto d'accusa oggi sul Corriere dello Sport ai "senatori" dell'Inter. Secondo quanto riportato oggi sul quotidiano, infatti, l'unico che sta rendendo secondo le aspettative è Dimarco, mentre sembrano in calo gli altri componenti della spina dorsale come Bastoni, Barella e Thuram. Dumfries è al rientro, mentre Lautaro è ancora ai box.

Proprio Thuram è al lavoro per ritrovare intensità dopo aver lavorato a singhiozzo la scorsa settimana e aver saltato il derby. Per l'Atalanta ci proverà anche Bastoni, altrimenti l'opzione è Carlos Augusto, nei prossimi giorni si capirà se potrà esserci dal 1' anche Dumfries al posto di Luis Henrique.

Tornando al discorso dei senatori, i numeri realizzativi stridono. Barella ha segnato solo una rete contro la Cremonese, mentre Thuram (che è un attaccante) ne ha firmata una negli ultimi due mesi, contro il Sassuolo.