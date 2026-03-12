Da Bastoni e Dumfries a Lautaro e Calhanoglu: tutti gli aggiornamenti da Appiano in vista di Inter-Atalanta. I due giorni di Champions League sono una prova lampante della direzione in cui sta andando il calcio europeo, una strada fin qui ancora inesplorata dall'Inter. Il collettivo e il lavoro di Inzaghi ha nascosto per anni il gap tattico-tecnico dei nerazzurri rispetto alle big d'Europa. In estate bisognerà intervenire con una linea guida chiara.