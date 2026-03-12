"Lo scudetto può perderlo soltanto l'Inter: 7 punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine sono un margine importante. Però... il Milan, dopo il successo nel derby, deve crederci". E' il commento di Cesare Prandelli a La Gazzetta dello Sport con dieci giornate di campionato ancora da giocare.

"Mancano ancora 70 giorni, ma sono convinto che molto passerà dalla prossima giornata. E soprattutto da come la squadra di Chivu reagirà alla sconfitta contro i rossoneri. Finora il giovane allenatore nerazzurro ha dimostrato una grande personalità e in questi giorni dovrà confermare di saper entrare nell'anima dei suoi ragazzi per evitare un calo dell'autostima. La partita di sabato contro l'Atalanta sarà uno snodo decisivo. Se l'Inter ripartirà forte e batterà la Dea, invierà un segnale forte a se stessa e anche al Milan. A quel punto fatico a immaginare un finale inaspettato. Al contrario, un pareggio o un passo falso della squadra di Chivu potrebbe cambiare gli umori e riaprire del tutto i giochi in caso di successo del Milan con la Lazio".