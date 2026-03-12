Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia di Modena-Spezia, Roberto Donadoni, tecnico dei liguri, ha risposto così a chi gli ha chiesto se ha pensato a delle contromisure per limitare Yanis Massolin, promettente centrocampista francese dei Canarini che l'Inter ha contrattualizzato fino al 2030 lo scorso gennaio: "Se l’Inter ha pensato di comprarlo, non bisogna essere degli scienziati per valutare le sue qualità. Poi ci sono altri aspetti che diventano fondamentali, sicuramente è un giocatore che merita delle attenzioni particolari - le parole dell'ex ct della Nazionale italiana -. Dovremo essere aggressivi, compatti e corti. Se ci sono distanze tra i reparti, i giocatori con un tasso tecnico superiore hanno vita più semplice. Non faccio parte degli allenatori che dicono ai propri giocatori di stare addosso a un avversario, è indispensabile non farlo girare quando è spalle alla porta".