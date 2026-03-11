"C'è poco da commentare, l'Atalanta ha affrontato una squadra molto più forte". A parlare è Stefano Colantuono, ex tecnico della Dea che sulle frequenze di TMW Radio torna sul tennistico 6-1 incassato dai bergamaschi contro i bavaresi. In Champions League, però, l'italiana che ha deluso di più è un'altra: "Io dico l'Inter, che ha un allenatore e una rosa all'altezza. I nerazzurri per me sono una squadra che può puntare ad arrivare sempre in fondo. Da questo punto di vista era lecito aspettarsi di più".