In merito al recente derby di Milano, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto migliore in campo, senza alcun dubbio, Piotr Zielinski. Al secondo posto c'è Alessandro Bastoni, mentre al terzo Manuel Akanji. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.84%

Bisseck 4.33%

Akanji 6.56%

Bastoni 13.65%

Luis Henrique 2.49%

Barella 5.25%

Zielinski 44.49%

Mkhitaryan 1.44%

Dimarco 2.23%

Bonny 0.26%

Esposito 1.84%

Sucic 5.64%

Dumfries 6.17%

Carlos Augusto 1.44%

Frattesi 0%

Diouf 2.36%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 42 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.

LAUTARO 48 PT.

DIMARCO 45 PT.

ESPOSITO 31 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BARELLA E CARLOS AUGUSTO 15 PT.

BASTONI E AKANJI 12 PT.

DIOUF 11 PT.

J. MARTINEZ E BISSECK 10 PT.

BONNY 9 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.