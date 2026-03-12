Una delle caselle da riempire per la prossima estate, in casa Inter, sarà quella del portiere. Secondo il Corriere dello Sport, Josep Martinez non ha chance di raccogliere il testimone da Sommer, sebbene nelle sue rare apparizioni non abbia commesso gravi errori. In base alle offerte, lo spagnolo potrebbe anche partire.

Potendo scegliere l'Inter andrebbe su Alisson Becker, che è in scadenza di contratto nel 2027, ma che non sembra orientato a lasciare il Liverpool. Potrebbe lasciare i Reds tra un anno, a parametro zero, e in ogni caso guadagna 6 milioni netti l'anno. A questo punto il profilo più concreto sembra Guglielmo Vicario, classe '96 di quattro anni più giovane del brasiliano. L'avventura dell'italiano con il Tottenham sembra al capolinea e Ausilio (che ha già incassato la disponibilità del giocatore a tornare in Serie A) sta provando a battere la concorrenza.

Le alternative? Lunin, Caprile e Carnesecchi, ma per quest'ultimo la valutazione dell'Atalanta è alta.