Preservare la base di partenza e procedere con interventi mirati, senza stravolgimenti eccessivi. Questo è l'obiettivo della dirigenza dell'Inter in vista dell'estate, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport. Anche per questo in via della Liberazione si sta lavorando sui rinnovi.

In ordine di tempo, i primi ad essere blindati saranno Bisseck e Carlos Augusto. Il tedesco guadagna 1,5 milioni l'anno, ha contratto fino al 2029, la dirigenza vorrebbe allungare e magari restare un po' sotto rispetto al doppio richiesto dall'agente. Per il brasiliano viene in aiuto il Decreto Crescita: si potrebbe andare anche oltre i 3 milioni (ad oggi la scadenza è il 2028), ma è difficile pensare di potergli garantire maggiore spazio. Starà quindi a lui decidere a seconda di eventuali altre offerte.

C'è poi la situazione di Federico Dimarco, in scadenza nel 2027 ma con una clausola unilaterale per estendere il contratto. Non ci dovrebbe essere necessità di usarla: il giocatore vuole restare, la dirigenza vuole tenerlo. Ad oggi l'attenzione è al campo, altri discorsi verranno affrontati dopo.

Potrebbero poi liberarsi, tra porta e difesa, almeno due caselle. Sicuramente saluteranno Acerbi e Darmian, si rifletterà su De Vrij e su Mkhitaryan, mentre Sommer sembra proiettato altrove a meno che non resti come vice del titolare.