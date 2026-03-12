L'Inter strappa un pareggio nell'andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile. Al Tre Fontane passa in vantaggio la Roma grazie a una rete di Babajide, aiutata anche da una dormita colossale della difesa nerazzurra. Nel finale, invece, Csiki stende Polli e concede un calcio di rigore all'Inter. Dal dischetto Wullaert è impeccabile. La squadra di Piovani strappa così un pari prezioso in vista del ritorno.

ROMA-INTER 1-1 | IL TABELLINO

Reti: 52' Babajide (R), 88' rig. Wullaert

ROMA (4-3-3): 1 Lukasova; 2 Veje, 5 Antoine, 19 Oladipo, 23 Bergamaschi (25 Thogersen 63'); 8 Csiki (35 Ventriglia 88'), 10 Giugliano, 20 Greggi; 30 Babajide (11 Haavi 77'), 15 Dragoni, 7 Viens (9 Dorsin 77'). A disposizione: 24 Baldi, 36 Soggiu, 6 Valdezate, 47 Galli, 57 Testa, 78 Piekarska. Coach: Luca Rossettini

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo (22 Schough 58'), 21 Tomaselli (8 Vilhjalmsdottir 46'), 10 Magull, 20 Detruyer (16 Tomasevic 77'), 18 Glionna; 31 Wullaert, 9 Polli (27 Csiszar 90+3'). A disposizione: 23 Ivarsdottir, 35 Robbioni, 4 Pleidrup, 6 Santi, 14 Robustellini, 19 Paz, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Ammonite: Milinkovic (I), Andrés (I)

Espulso: Riccardo Ciocchetti (staff tecnico Roma) all'87'

Recuperi: 2' - 6'

Arbitro: Bianchi Assistenti: Pelosi - Ingenito Quarto Ufficiale: Arnese

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 12 marzo 2026 alle 20:10
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
