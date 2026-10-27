Melgrati 6 - Non può nulla sulla rete del pari dei campani, complice una difesa che lo ha un po' abbandonato a sé stesso. Per il resto, si limita ad una rilassata ordinaria amministrazione.
Garonetti 6.5 - Gestisce con ordine la difesa nonostante il giallo sventolatogli in faccia nel primo tempo senza dare troppi margini di manovra agli avversari (Stante 6 - Fa buona guardia).
Donato 6 - Gioca con buona personalità e resiste a molti scontri fisici con avversari ben strutturati (Prestia 6 - Mette esperienza e puntualità nei concitati minuti finali).
Tosto 6.5 - Parzialmente colpevole della poca copertura data a Marello in occasione del provvisorio pareggio, si fa notare anche per una buona proiezione offensiva in pieno stile Bastoni. Nel corso del forcing finale degli ospiti, salva più volte la baracca e riguadagna punti in pagella.
Amerighi 6.5 - Patisce ancora un evidente ritardo di condizione a causa della lunga assenza per infortunio nonostante gli ampi spazi che gli scafatesi concedono. Porta bonus trovando l'assist per la girata volante di Zuberek. Fa salire i giri del motore nel secondo tempo fino a quando non viene richiamato ai box per mettere in campo forze fresche (Aidoo 6 - Dà man forte durante l'assedio ospite).
Kaczmarski 7 - Geometra in mezzo al campo, detta i tempi di gioco i maniera fluida e costante non mancando di proporsi anche in fase di verticalizzazione.
Fiordilino 6.5 - Gioca da senatore qual è in mezzo al campo regalando anche sprazzi di genio grazie ad una serie di esaltanti sombreros. Con lui il pallone è in cassaforte.
Charlys 6 - la sua posizione di mezzala avanzata sulla trequarti sembra dare un certo fastidio alla retroguardia salernitana. Purtroppo non è precissimo quando si presenta davanti alla porta (Bovo 6 - Compitino).
Marello 6.5 - Ha libertà di spingere sulla corsia sinistra e spesso trova il tempo per crossare in maniera velenosa. Troppo evidente, tuttavia, il momento in cui si fa saltare di netto da Palmieri in occasione del pari. Rimedia alla grande pennellando un arcobaleno su punizione che varrà la vittoria dei suoi e il proprio primo gol in Serie C.
Iddrissou 5.5 - La sua partita dura poco a causa di un guaio fisico che lo obbliga a lasciare il campo dopo poco più di un quarto d'ora. Il piglio sembrava quello giusto, ma la poca cattiveria sottoporta in occasione del contestato tocco in area di Bacchetti grida ancora vendetta (Zuberek 6.5 -Entra e spacca la partita in due mettendoci fisico, inserimenti e la sua ormai consueta vena realizzativa. Sblocca la gara con una voleè di gran fattura salvo poi spegnersi man mano).
Fumagalli 6 - Fa tanto lavoro sporco per la squadra e contribuisce a farla salire, ma non sempre riesce a ripulire il pallone a favore dei compagni. La sufficienza comunque c'è.
Autore: Carlo Alberto Gamba
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