Scontro tra i fratelli Stankovic nel corso di Venezia-Inter? Un'eventualità possibile secondo quanto riferisce il sito della Gazzetta dello Sport. Il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, studia l'undici anti-Venezia ed ecco che in cabina di regia potrebbe esserci spazio per Stankovic. Tra i pali fiducia confermata per Provedel, mentre in difesa ci saranno Bisseck, Akanji e Carlos Augusto (turno di riposo per Bastoni). Torna dal 1' Dimarco sul settore mancino, in attacco ballottaggio Thuram-Bonny per affiancare Esposito, secondo il sito della rosea.

Sezione: Copertina / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 17:37 / Fonte: Gazzetta.it
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione