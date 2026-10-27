Marcus Thuram è l'uomo copertina in casa Inter dopo la grande prestazione contro la Fiorentina. Stuzzicato anche dalla mancata convocazione di Zinedine Zidane nella nazionale francese, l'attaccante spera di esserci al prossimo giro, visto anche che ci sarà un Italia-Francia a San Siro.

"Tikus frigge in attesa delle convocazioni di Zizou. Tra l’altro sulla strada a ritrovato un rivale in più, ovvero Jean-Philippe Mateta che, al ritorno dall’infortunio, ha subito fatto gol al Besiktas in Europa League con il Crystal Palace - si legge su Tuttosport -. Ma il Thuram attuale è molto più che un uomo-gol. L’heatmap di sofascore dimostra come l’interista sia la vera scheggia impazzita nella manovra d’attacco nerazzurra: un attaccante che oltre a riempire l’area si allarga per creare l’uno contro uno sulle corsie esterne. Il resto lo fa il suo killer instinct: nelle ultime 7 gare giocate in campionato a San Siro, Thuram ha sempre segnato. Numeri da bomber vero, alla Lautaro, che peseranno pure nella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. Il francese guadagna 6 milioni a stagione che però al lordo - grazie al Decreto Crescita - pesano “solo” per 7.8: un assist importante che il club può sfuttare".