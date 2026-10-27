Non ci sarà Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana il prossimo 7 novembre, quando le due squadre si affronteranno al Breda. Il presidente Danilo Iervolino ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico umbro dopo la sconfitta contro il Picerno, maturata contro una squadra che aveva perso sei delle precedenti sette gare e che si presentava all’appuntamento con il viceallenatore alla sua prima esperienza da capo tecnico. L’allenatore lascia dopo aver raccolto 14 punti in 11 partite, un bottino giudicato insufficiente dalla dirigenza. A incidere sul bilancio anche il rendimento esterno: in questa stagione, infatti, la Salernitana non è ancora riuscita a conquistare una vittoria in trasferta.

Nel frattempo, il club è al lavoro per individuare il nuovo allenatore. Tra i nomi presi in considerazione ci sono Mimmo Toscano, Vincenzo Vivarini e Fabio Prosperi, candidati con caratteristiche diverse per tentare di rilanciare le ambizioni della formazione campana.