Il nuovo commissario tecnico della nazionale turca, Sergen Yalçın, ha iniziato gli allenamenti con la sua squadra nel ritiro di Riva. Il CT ha assistito al derby Galatasaray-Fenerbahçe al RAMS Park ieri sera, per osservare da vicino i giocatori della Nazionale. La sua agenda adesso prevede di recarsi a Madrid per incontrare Arda Güler e, successivamente, a Milano per incontrare Hakan Çalhanoğlu.

Già al lavoro

Sergen Yalçın, 53 anni, è stato nominato commissario tecnico della nazionale turca in sostituzione di Vincenzo Montella e ha firmato un contratto quadriennale con la Federazione calcistica turca (TFF). Lui e il suo staff tecnico hanno iniziato a lavorare nel ritiro della Turchia. Il primo passo dello staff tecnico sarà quello di elaborare un piano di allenamento per la squadra. La prima partita della Nazionale turca guidata da Yalçın sarà contro il Belgio il 12 novembre. La squuadra affronterà poi la Francia in trasferta il 15 novembre.